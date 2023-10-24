Futbol Tenisi Avrupa Şampiyonası başladı

KKTC Futbol Tenisi Federasyonu evsahipliğinde düzenlenenAvrupa Şampiyonası bugün (Salı) başladı.

24-27 Ekim tarihlerinde Gazimağusa’da Mağusa Arena’da yapılacak olan şampiyonaya 12 ülkeden 140 sporcu katılıyor.

Romanya, Moldavya, Fransa, İtalya, Türkiye, KKTC, Arnavutluk, Bask Ülkesi, Azerbaycan, Macaristan ve Danimarka’nın milli takımlar düzeyinde gerçekleştirilenkarşılaşmalar 13 kategoride oynanıyor.

Gençler, kadınlar, büyük erkekler, U21 Mix ve büyük mix kategorilerinde oynanan müsabakalarda grup maçları, bugün ve yarın oynanırken 26 Ekim’de yarı final maçları oynanacak.

Şampiyonanın final ve ödül töreni ise 27 Ekim Cuma günütamamlanacak.

Songur “Avrupa Şampiyonasının ülkemizde yapılması büyük gurur”

Bugün gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan FIFTA başkanı ve KKTC Futbol Tenisi Federasyonu başkanı Şevket SOngur avrupa şampiyonasının ülkemizde yapılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Tekçam “Sporun birleştirici mesajlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Spor Koordinatörü Mithat Tekçam yeni bir branşın uluslararası organizasyonunu Kuzey Kıbrıs’ta görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek“Spor dostluktur kardeşliktir barıştır. Sporun bu mesajlarına herzamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Uluçay “tüm sporculara başarılar diliyorum”

Açılışta konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, turnuvaya katılan ve turnuva kapsamında ülkemizde misafir olarak bulunan herkese teşekkür etti. Gazimağusa’nın yıllarca farklı isimlerle anıldığını ve artık Melekler Şehri olarak anıldığını belirten Başkan Uluçay, tüm sporculara başarılar dileyerek uluslararası turnuvanın Gazimağusa’da yapılması nedeni ile tüm yetkililere teşekkür etti.