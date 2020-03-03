Futbolcular Derneği'nden Yiğitcan'a destek

Futbolcular Derneği yaptığı yazılı açıklama ile Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu'nun sergilediği duruş çerçevesinde kendisiyle beraber yürüme kararı aldıklarını açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Futbolcular derneği olarak resmi şekilde icraatlarımıza başlamak için ilk Yönetim Kurulu toplantımızın tarihini 5/3/2020 olarak belirledik.

Biz Futbolcular Derneği olarak ülkede Çağdaş Futbol’un gereklerini uygulama yolunda elimizi taşın altına koymaya karar verirken son günlerde gerek sosyal medyayı gerekse medyayı meşgul eden Milli Sporcumuz Yiğitcan Hekimoğlu haberleri ile bu yolda daha dik duruş sergileyerek yürüme kararı aldık.

Ülkede tüm spor çeşitlerine uygulanan ambargoları delme çabası gösterdiğimiz bugünler de, Devletimizin Yiğitcan ve/veya ona benzer sporculara katkı koymaması ve/veya destek vermemesi bizim tarafımızdan her surette olursa olsun kabul edilemez olduğunu şimdiden peşinen belirtiriz.

​Futbolcular Derneği olarak sadece ve sadece Futbolcuların yanında olmayıp tüm spor dallarında aktif görev alıp mağdur olan ve/veya olacak olanların yanında olduğumuzu belirtir, Devletimize ve/veya bağlı olan kurum ve kuruluşlara bu ve/veya benzeri sporculara yardım ve/veya destek esirgeyen kesimlere Anayasa’mızın 61. Maddesini hatırlatırız.

Sporun Geliştirilmesi

​Madde 61

​Devlet, her yaştaki yurttaşın beden ve ruh sağlığını geliştirecek, sporun kitlelere yayılmasını sağlayacak önlemleri alır, gerekli spor tesislerini yapar ve başarılı sporcuları korur

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere başarılı sporcuların devlet tarafından korunmaması Anayasal hakların ihlali anlamına geldiğini ve bu gibi vakıaları peşinen kınadığımızı duyururuz."

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