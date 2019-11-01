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Futbolda 8.hafta bu akşam başlıyor

Futbolda 8.hafta bu akşam başlıyor
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SIRADAKİ HABER
Basketbolda KTSYD Kupası zamanı
Basketbolda KTSYD Kupası zamanı
  1. Spor

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