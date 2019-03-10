Futbolda alınan sonuçlar

K-PET SÜPER LİG
L. Gençler Birliği-Mağusa Türk Gücü: 0-2
Binatlı – Küçük Kaymaklı: 1-3
Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği: 2-0
Esentepe – Baf Ülkü Yurdu: 2-0
K-PET 1.LİG
Bostancı Bağcıl – Düzkaya: 0-1
Y. Dumlupınar – Ozanköy: 0-0
Karşıyaka – Yalova: 0-0
Mormenekşe – Çanakkale: 1-1
U21 SÜPER LİG
L. Gençler Birliği-Mağusa Türk Gücü: 2-5
Binatlı – Küçük Kaymaklı: 3-2
Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği: 2-2
Esentepe – Baf Ülkü Yurdu: 1-0
Girne Halk Evi – Yenicami: 0-4
U21 1.LİG
Bostancı Bağcıl – Düzkaya: 1-1
Y. Dumlupınar – Ozanköy: (Ozanköy sahaya çıkmadı)
Karşıyaka – Yalova: 0-3
Mormenekşe – Çanakkale: 3-1