Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar
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AKSA Süper Lig

Mağusa T. Gücü – Cihangir: 1-2

Göçmenköy – Y. Dumlupınar: 0-3

Mesarya – Lefke: 1-0

Doğan T. Birliği – Çetinkaya: 2-0

Yenicami – CB Gençlik Gücü: 2-0

A. Yeşilova – M. Karşıyaka: 2-3

K. Kaymaklı – Türk Ocağı: 2-2

AKSA Birinci Lig

Mormenekşe – Hamitköy: 3-5

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Yalova – M. Değirmenlik: 2-0

Gönyeli – Ünimar Maraş: 3-1

Lapta – Baf Ü. Yurdu: 1-0

Girne Halk Evi – Düzkaya: 2-3

Esentepe – Geçitkale: 2-1

Dem’s C. Çanakkale – M. H. Yılmazköy: 2-2

Binatlı – Ozanköy: 1-0

Yarın

AKSA Süper Lig

Cumhuriyet Stadı

Pera L. G. Birliği – Y.Boğaziçi (19.00)

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