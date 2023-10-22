Futbolda alınan sonuçlar

AKSA Süper Lig
Mağusa T. Gücü – Cihangir: 1-2
Göçmenköy – Y. Dumlupınar: 0-3
Mesarya – Lefke: 1-0
Doğan T. Birliği – Çetinkaya: 2-0
Yenicami – CB Gençlik Gücü: 2-0
A. Yeşilova – M. Karşıyaka: 2-3
K. Kaymaklı – Türk Ocağı: 2-2
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – Hamitköy: 3-5
Gönyeli – Ünimar Maraş: 3-1
Lapta – Baf Ü. Yurdu: 1-0
Girne Halk Evi – Düzkaya: 2-3
Esentepe – Geçitkale: 2-1
Dem’s C. Çanakkale – M. H. Yılmazköy: 2-2
Binatlı – Ozanköy: 1-0
Yarın
AKSA Süper Lig
Cumhuriyet Stadı
Pera L. G. Birliği – Y.Boğaziçi (19.00)