Futbolda alınan sonuçlar

AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Cihangir: 0-2
Yenicami – Y. Dumlupınar: 1-4
Mağusa T. Gücü – M. Karşıyaka: 3-1
A. Yeşilova – Lefke: 2-2
Pera L. G. Birliği – CB Gençlik Gücü: 2-1
Yeniboğaziçi – Çetinkaya: 1-1
Göçmenköy – Türk Ocağı: 3-1
Mesarya – K. Kaymaklı: 1-2
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – M. Değirmenlik: 0-0
Girne H. Evi – Geçitkale: 2-1
Binatlı – Hamitköy: 0-1
M. Hacıali Yılmazköy – Ozanköy: 0-0
Yalova – Ünimar Maraş: 3-1
Esentepe – Baf Ülkü Yurdu: 3-0
Gönyeli – Lapta: 5-1
Dem’s C. Çanakkale – Düzkaya: 2-1