Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar
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AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – Cihangir: 0-2

Yenicami – Y. Dumlupınar: 1-4

Mağusa T. Gücü – M. Karşıyaka: 3-1

A. Yeşilova – Lefke: 2-2

Pera L. G. Birliği – CB Gençlik Gücü: 2-1

Yeniboğaziçi – Çetinkaya: 1-1

Göçmenköy – Türk Ocağı: 3-1

Mesarya – K. Kaymaklı: 1-2

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AKSA Birinci Lig

Mormenekşe – M. Değirmenlik: 0-0

Girne H. Evi – Geçitkale: 2-1

Binatlı – Hamitköy: 0-1

M. Hacıali Yılmazköy – Ozanköy: 0-0

Yalova – Ünimar Maraş: 3-1

Esentepe – Baf Ülkü Yurdu: 3-0

Gönyeli – Lapta: 5-1

Dem’s C. Çanakkale – Düzkaya: 2-1

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