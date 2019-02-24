Futbolda alınan sonuçlar

Futbolda alınan sonuçlar

SÜPER LİG

Türkocağı – Cihangir (ertelendi)

Esentepe:0 – Yenicami: 1

Binatlı:0 – Mağusa Türk Gücü: 7

Gençlerbirliği:0 – Doğan Türk Birliği:1

Çetinkaya:4 – Küçük Kaymaklı: 1

Gençlikgücü:3 – Girne Halk Evi:1

Gönyeli:4 – Baf Ülkü Yurdu:1

Merit Alsancak Yeşilova:1 – Lefke:0

BİRİNCİ LİG

Maraş: 1 – Ozanköy: 1

Mormenekşe: 0 – Göçmenköy: 2

Yonpaş Dumlupınar: 1 – Karşıyaka: 1

Düzkaya: 3 – Doğancı: 1

Değirmenlik:1 – Yalova: 0

Yeniboğaziçi: 0 – Çanakkale: 2

Bostancı Bağcıl :2 – Akova Vuda:0

Hamitköy: 2 – Mesarya: 1

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