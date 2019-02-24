Futbolda alınan sonuçlar

SÜPER LİG
Türkocağı – Cihangir (ertelendi)
Esentepe:0 – Yenicami: 1
Binatlı:0 – Mağusa Türk Gücü: 7
Gençlerbirliği:0 – Doğan Türk Birliği:1
Çetinkaya:4 – Küçük Kaymaklı: 1
Gençlikgücü:3 – Girne Halk Evi:1
Gönyeli:4 – Baf Ülkü Yurdu:1
Merit Alsancak Yeşilova:1 – Lefke:0
BİRİNCİ LİG
Maraş: 1 – Ozanköy: 1
Mormenekşe: 0 – Göçmenköy: 2
Yonpaş Dumlupınar: 1 – Karşıyaka: 1
Düzkaya: 3 – Doğancı: 1
Değirmenlik:1 – Yalova: 0
Yeniboğaziçi: 0 – Çanakkale: 2
Bostancı Bağcıl :2 – Akova Vuda:0
Hamitköy: 2 – Mesarya: 1