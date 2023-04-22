Futbolda günün sonuçları

Konuk ettiği Esentepe ile 3-3 berabere kalan Miracle Karşıyaka, ligin tamamlanmasına 2 hafta kala adını Süper Lig'e yazdıran ilk ekip oldu. Konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu'na 4-1 mağlup olan Yenierenköy ise ligden düşen ilk takım oldu.

AKSA Süper Lig'de 28. hafta yarın ve pazartesi günleri oynanacak. Doğan Türk Birliği - Lefke maçı 19.30'da, diğer tüm karşılaşmalar 16.30'da başlayacak. Sonuçlar ve program şöyle:

Sonuçlar

AKSA Birinci Lig

M. Karşıyaka – Esentepe: 3-3

M. H. Yılmazköy - Girne Halk Evi: 0-1

Dörtyol – Mormenekşe: 4-1

Yenierenköy - Baf Ülkü Yurdu: 1-4

Yeniboğaziçi – İncirli: 5-1

Düzkaya – Lapta: 2-1

Binatlı – Yalova: 2-1

Pera L. G. Birliği - Ünimar Maraş: 1-2