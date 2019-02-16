Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

SÜPER LİG

Girne Halk Evi :5 – Esentepe: 1

Lefke: 3 – Gençlikgücü: 0

Küçük Kaymaklı:2 – Merit Alsancak Yeşilova:4

Yarın (14.00)

Mağusa Türk Gücü – Türkocağı

Doğan Türk Birliği – Gönyeli

Cihangir – Çetinkaya

Yenicami – Gençlerbirliği

Pazartesi (18.30)

Baf ülkü Yurdu – Binatlı

BİRİNCİ LİG

Akova Vuda:2 – Yeniboğaziçi: 0

Göçmenköy: 3 – Bostancı Bağcıl: 1

Karşıyaka: 1 – Değirmenlik: 1

Yalova : 1– Maraş: 0

Yarın (14.00)

Ozanköy – Hamitköy

Çanakkale – Düzkaya

Mesarya – Mormenekşe

Doğancı – Yonpaş dumlupınar

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