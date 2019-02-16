Futbolda günün sonuçları

SÜPER LİG
Girne Halk Evi :5 – Esentepe: 1
Lefke: 3 – Gençlikgücü: 0
Küçük Kaymaklı:2 – Merit Alsancak Yeşilova:4
Yarın (14.00)
Mağusa Türk Gücü – Türkocağı
Doğan Türk Birliği – Gönyeli
Cihangir – Çetinkaya
Yenicami – Gençlerbirliği
Pazartesi (18.30)
Baf ülkü Yurdu – Binatlı
BİRİNCİ LİG
Akova Vuda:2 – Yeniboğaziçi: 0
Göçmenköy: 3 – Bostancı Bağcıl: 1
Karşıyaka: 1 – Değirmenlik: 1
Yalova : 1– Maraş: 0
Yarın (14.00)
Ozanköy – Hamitköy
Çanakkale – Düzkaya
Mesarya – Mormenekşe
Doğancı – Yonpaş dumlupınar