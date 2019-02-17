Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

SÜPER LİG

Girne Halk Evi :5 – Esentepe: 1

Lefke: 3 – Gençlikgücü: 0

Küçük Kaymaklı:2 – Merit Alsancak Yeşilova:4

Mağusa Türk Gücü: 2 – Türkocağı: 1

Doğan Türk Birliği:2  – Gönyeli :1

Cihangir: 2 – Çetinkaya: 1

Yenicami: 7 – Gençlerbirliği:1

Yarın (18.30)

Baf ülkü Yurdu – Binatlı

BİRİNCİ LİG

Akova Vuda: 2 – Yeniboğaziçi: 0

Göçmenköy: 3 – Bostancı Bağcıl: 1

Karşıyaka: 1 – Değirmenlik: 1

Yalova : 1– Maraş: 0

Ozanköy:3  – Hamitköy:1

Çanakkale:0 – Düzkaya:1

Mesarya: 2 – Mormenekşe:2

Doğancı: 4 – Yonpaş Dumlupınar:4

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