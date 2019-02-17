Futbolda günün sonuçları

SÜPER LİG
Girne Halk Evi :5 – Esentepe: 1
Lefke: 3 – Gençlikgücü: 0
Küçük Kaymaklı:2 – Merit Alsancak Yeşilova:4
Mağusa Türk Gücü: 2 – Türkocağı: 1
Doğan Türk Birliği:2 – Gönyeli :1
Cihangir: 2 – Çetinkaya: 1
Yenicami: 7 – Gençlerbirliği:1
Yarın (18.30)
Baf ülkü Yurdu – Binatlı
BİRİNCİ LİG
Akova Vuda: 2 – Yeniboğaziçi: 0
Göçmenköy: 3 – Bostancı Bağcıl: 1
Karşıyaka: 1 – Değirmenlik: 1
Yalova : 1– Maraş: 0
Ozanköy:3 – Hamitköy:1
Çanakkale:0 – Düzkaya:1
Mesarya: 2 – Mormenekşe:2
Doğancı: 4 – Yonpaş Dumlupınar:4