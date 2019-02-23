Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

SÜPER LİG

Türkocağı – Cihangir (ertelendi)

Esentepe:0  – Yenicami: 1

Binatlı:0  – Mağusa Türk Gücü: 7

Gençlerbirliği:0  – Doğan Türk Birliği:1

Çetinkaya:4  – Küçük Kaymaklı: 1

Yarın(14.30)

Gençlikgücü – Girne Halk Evi

Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu

Merit Alsancak Yeşilova - Lefke

BİRİNCİ LİG

Maraş: 1 – Ozanköy: 1

Mormenekşe: 0  – Göçmenköy: 2

Yonpaş Dumlupınar: 1 – Karşıyaka: 1

Düzkaya: 3  – Doğancı: 1

Yarın (14.30)

Değirmenlik – Yalova

Yeniboğaziçi – Çanakkale

Bostancı Bağcıl – Akova Vuda

Hamitköy - Mesarya

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