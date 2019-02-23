Futbolda günün sonuçları

SÜPER LİG
Türkocağı – Cihangir (ertelendi)
Esentepe:0 – Yenicami: 1
Binatlı:0 – Mağusa Türk Gücü: 7
Gençlerbirliği:0 – Doğan Türk Birliği:1
Çetinkaya:4 – Küçük Kaymaklı: 1
Yarın(14.30)
Gençlikgücü – Girne Halk Evi
Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu
Merit Alsancak Yeşilova - Lefke
BİRİNCİ LİG
Maraş: 1 – Ozanköy: 1
Mormenekşe: 0 – Göçmenköy: 2
Yonpaş Dumlupınar: 1 – Karşıyaka: 1
Düzkaya: 3 – Doğancı: 1
Yarın (14.30)
Değirmenlik – Yalova
Yeniboğaziçi – Çanakkale
Bostancı Bağcıl – Akova Vuda
Hamitköy - Mesarya