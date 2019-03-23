Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları

K-Pet Süper Lig

Gönyeli – Merit A. Yeşilova: 0-2

Binatlı – Çetinkaya: 1-0

G. Birliği – K. Kaymaklı: 2-2

Esentepe – Cihangir: 2-0

Girne HE - Baf ÜY: 1-3

K-Pet Birinci Lig

Mormenekşe – Yeniboğaziçi: 1-0

Yalova – Ozanköy: 0-0

Y. Dumlupınar – Göçmenköy: 1-1

Değirmenlik - Akova Vuda: 1-5

Karşıyaka – Mesarya: 0-3

U21 Süper Lig

Gönyeli – Merit A. Yeşilova: 1-4

Binatlı – Çetinkaya: 1-5

G. Birliği – K. Kaymaklı: 1-4

Esentepe – Cihangir: 1-0

Girne HE - Baf ÜY: 0-7

U21 Birinci Lig

Mormenekşe – Y.Boğaziçi: 2-0

Yalova – Ozanköy:2-0

Y. Dumlupınar – Göçmenköy: 5-0

Değirmenlik - Akova Vuda: 3-3

Karşıyaka – Mesarya: 1-0

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