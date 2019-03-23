Futbolda günün sonuçları

K-Pet Süper Lig
Gönyeli – Merit A. Yeşilova: 0-2
Binatlı – Çetinkaya: 1-0
G. Birliği – K. Kaymaklı: 2-2
Esentepe – Cihangir: 2-0
Girne HE - Baf ÜY: 1-3
K-Pet Birinci Lig
Mormenekşe – Yeniboğaziçi: 1-0
Yalova – Ozanköy: 0-0
Y. Dumlupınar – Göçmenköy: 1-1
Değirmenlik - Akova Vuda: 1-5
Karşıyaka – Mesarya: 0-3
U21 Süper Lig
Gönyeli – Merit A. Yeşilova: 1-4
Binatlı – Çetinkaya: 1-5
G. Birliği – K. Kaymaklı: 1-4
Esentepe – Cihangir: 1-0
Girne HE - Baf ÜY: 0-7
U21 Birinci Lig
Mormenekşe – Y.Boğaziçi: 2-0
Yalova – Ozanköy:2-0
Y. Dumlupınar – Göçmenköy: 5-0
Değirmenlik - Akova Vuda: 3-3
Karşıyaka – Mesarya: 1-0