Futbolda günün sonuçları

SÜPER LİG
Yenicami - Küçük Kaymaklı 5-1
Düzkaya - Mağusa Türk Gücü 1-3
Cihangir - Türk Ocağı 2-4
Doğan Türk Birliği - Gönyeli 3-2
Gençlik Gücü - Çetinkaya 4-2
Binatlı - Baf Ülkü Yurdu 2-4
Lefke - Merit Alsancak Yeşilova 2-2
Hamitköy - Göçmenköy 0-2
BİRİNCİ LİG 30. HAFTA
Mesarya - Yalova 3-1
Lapta - Ozanköy 8-0
Maraş – Mormenekşe 0-1
Görneç - Gençler Birliği 6-2
Bostancı Bağcıl - Çanakkale 5-1
Esentepe - Yonpaş Dumlupınar 3-2Girne Halk Evi - Karşıyaka 3-1
Lig puan durumunu versrniz sonuşlarnan beraber daha mantıklı saygılar