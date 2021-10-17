Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
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AKSA Süper Lig

Binatlı – Baf Ülkü Yurdu: 3-0

Girne HE – Lefke: 0-1

Mağusa TG – Mesarya: 1-0

Hamitköy – Türk Ocağı: 1-2

Gönyeli – Yonpaş Dumlupınar: 1-0

Yenicami – K. Kaymaklı: 0-2

Cihangir – Göçmenköy: 2-0

AKSA 1. Lig

Yeniboğaziçi – C.B. Gençlik Gücü: 0-2

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M. Değirmenlik – Görneç: 2-1

Çetinkaya – Düzkaya: 3-1

Bostancı Bağcıl – Dörtyol: 0-2

Esentepe – Çanakkale: 1-1

Maraş – Yalova: 1-2

İncirli – G. Birliği: 2-4

Karşıyaka – Mormenekşe: 1-1

17 Ekim Pazartesi

Aksa Süper Lig

Şht. Şevket Kadir Stadı

Doğan T. Birliği – Merit A. Yeşilova (16.00)

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