Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
banner83
banner80

Aksa Süper Lig

Cihangir – Doğan T. Birliği: 1-2

Baf Ü. Yurdu – K.Kaymaklı: 0-0

Göçmenköy – Girne H. Evi: 1-1

Merit A. Yeşilova – Yenicami: 2-2

Aksa Birinci Lig

Mormenekşe – Esentepe: 1-1

Karşıyaka – Miracle Değirmenlik: 1-1

Görneç – Gençler Birliği: 0-0

Çanakkale – Maraş: 1-3

30 Ocak Pazar

Aksa Süper Lig

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Yonpaş Dumlupınar – Mağusa T. Gücü

Utku Hamamcıoğlu

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Gönyeli

Emre Öztaşlı

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Binatlı

banner69
Mehmet Sezener

16 Ağustos Stadı

Lefke – Mesarya

Fehim Dayı

Aksa Birinci Lig

Adem Nural Stadı

SFC Dörtyol – Çetinkaya

Hüseyin Eyyüpler

B.Bağcıl Stadı

Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi

Zekai Töre

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Yalova

Tufan Çerçioğlu

Atatürk Stadı

CB Gençlik Gücü – İncirli

Hüseyin Özkan

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿