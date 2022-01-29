Futbolda günün sonuçları

Aksa Süper Lig
Cihangir – Doğan T. Birliği: 1-2
Baf Ü. Yurdu – K.Kaymaklı: 0-0
Göçmenköy – Girne H. Evi: 1-1
Merit A. Yeşilova – Yenicami: 2-2
Aksa Birinci Lig
Mormenekşe – Esentepe: 1-1
Karşıyaka – Miracle Değirmenlik: 1-1
Görneç – Gençler Birliği: 0-0
Çanakkale – Maraş: 1-3
30 Ocak Pazar
Aksa Süper Lig
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Yonpaş Dumlupınar – Mağusa T. Gücü
Utku Hamamcıoğlu
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Gönyeli
Emre Öztaşlı
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Binatlı
16 Ağustos Stadı
Lefke – Mesarya
Fehim Dayı
Aksa Birinci Lig
Adem Nural Stadı
SFC Dörtyol – Çetinkaya
Hüseyin Eyyüpler
B.Bağcıl Stadı
Bostancı Bağcıl – Yeniboğaziçi
Zekai Töre
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Yalova
Tufan Çerçioğlu
Atatürk Stadı
CB Gençlik Gücü – İncirli
Hüseyin Özkan