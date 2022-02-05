Futbolda günün sonuçları

Aksa Süper Lig
Mesarya – Türk Ocağı: 5-1
Binatlı – Göçmenköy: 0-0
K.Kaymaklı – Lefke: 0-0
Girne H. Evi – Yonpaş Dumlupınar: 1-2
Aksa Birinci Lig
Gençler Birliği – Düzkaya: 1-0
Çetinkaya – Çanakkale: 3-0
Miracle Değirmenlik – SFC Dörtyol: 2-1
Maraş – China Bazaar Gençlik Gücü: 0-2
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Yenerenköy - Geçitkale: 1-0
Vadili - Serdarlı: 0-1
Yılmazköy - Karaoğlanoğlu: 1-1
Lapta - Tatlısu: 2-0
Denizli - Tüfekçi Ortaköy : 1-1
(Fotoğraf: Arenasporkolik)Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022, 20:50