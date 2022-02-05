Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
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Aksa Süper Lig

Mesarya – Türk Ocağı: 5-1
Binatlı – Göçmenköy: 0-0
K.Kaymaklı – Lefke: 0-0
Girne H. Evi – Yonpaş Dumlupınar: 1-2

Aksa Birinci Lig

Gençler Birliği – Düzkaya: 1-0
Çetinkaya – Çanakkale: 3-0
Miracle Değirmenlik – SFC Dörtyol: 2-1
Maraş – China Bazaar Gençlik Gücü: 0-2

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Yenerenköy - Geçitkale: 1-0

Vadili - Serdarlı: 0-1

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BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

Yılmazköy - Karaoğlanoğlu: 1-1

Lapta - Tatlısu: 2-0

Denizli - Tüfekçi Ortaköy : 1-1

(Fotoğraf: Arenasporkolik)

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022, 20:50
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