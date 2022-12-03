Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig
Türk Ocağı – Hamitköy: 2-0
Mağusa T. Gücü – Mesarya: 3-2
Gönyeli – Yonpaş Dumlupınar: 1-1
CB Gençlik Gücü – Cihangir: 1-3
K. Kaymaklı – Lefke: 0-4
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – Yenierenköy: 5-3
M. Karşıyaka – Dörtyol: 4-0
Baf Ü. Yurdu – Pera L. G. Birliği: 1-2
Yalova – Yeniboğaziçi: 2-1
4 Aralık Pazar
AKSA Süper Lig
Sadık Cemil Stadı
M. Değirmenlik – Göçmenköy
Utku Hamamcıoğlu
Şengül Törehan Stadı
Merit A. Yeşilova – Yenicami
Atatürk Stadı
Çetinkaya – Doğan T. Birliği
Hüseyin Eyyüpler
AKSA Birinci Lig
Erdal Barut Stadı
Esentepe – M. Hacıali Yılmazköy
Hakan Ünal
Mete Adanır Stadı
Girne H. Evi – Binatlı
Mustafa Öztugay
Necip H. Kartal Stadı
Ünimar Maraş – Lapta
Ferhat Tuna
H. Altıncıoğlu Stadı
İncirli – Düzkaya
Tufan Çerçioğlu