Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
banner94
banner90

AKSA Süper Lig

Türk Ocağı – Hamitköy: 2-0

Mağusa T. Gücü – Mesarya: 3-2

Gönyeli – Yonpaş Dumlupınar: 1-1

CB Gençlik Gücü – Cihangir: 1-3

K. Kaymaklı – Lefke: 0-4

AKSA Birinci Lig

Mormenekşe – Yenierenköy: 5-3

M. Karşıyaka – Dörtyol: 4-0

Baf Ü. Yurdu – Pera L. G. Birliği: 1-2

Yalova – Yeniboğaziçi: 2-1

4 Aralık Pazar

AKSA Süper Lig

Sadık Cemil Stadı

M. Değirmenlik – Göçmenköy

Utku Hamamcıoğlu

Şengül Törehan Stadı

Merit A. Yeşilova – Yenicami

banner91
Fehim Dayı

Atatürk Stadı

Çetinkaya – Doğan T. Birliği

Hüseyin Eyyüpler

AKSA Birinci Lig

Erdal Barut Stadı

Esentepe – M. Hacıali Yılmazköy

Hakan Ünal

Mete Adanır Stadı

Girne H. Evi – Binatlı

Mustafa Öztugay

Necip H. Kartal Stadı

Ünimar Maraş – Lapta

Ferhat Tuna

H. Altıncıoğlu Stadı

İncirli – Düzkaya

Tufan Çerçioğlu

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çeler: “Balıkçılar ve Karaoğlanoğlu halkı...
Çeler: “Balıkçılar ve Karaoğlanoğlu halkı...
  1. Kıbrıs
﻿