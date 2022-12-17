Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig
Gönyeli – Göçmenköy: 2-4
CB Gençlik Gücü – Mesarya: 1-1
K. Kaymaklı – Y. Dumlupınar: 0-2
Lefke – Doğan Türk Birliği: 1-1
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – Dörtyol: 2-0
Esentepe – M. Karşıyaka: 2-3
Girne H. Evi – M. Hacıali Yılmazköy: 1-0
Baf Ü. Yurdu – Yenierenköy: 10-3
İncirli – Yeniboğaziçi: 0-6
18 Aralık Pazar
AKSA Süper Lig
Sadık Cemil Stadı
M. Değirmenlik – Yenicami
Emre Öztaşlı
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Merit A. Yeşilova
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa T. Gücü – Hamitköy
Hakan Ünal
Atatürk Stadı
Çetinkaya – Cihangir
Mehmet Sezener
AKSA Birinci Lig
Tahsin Mertekçi Stadı
Yalova – Binatlı
Zekai Töre
N. Halil Kartal Stadı
Ünimar Maraş – Pera L. G. Birliği
Evren Karademir
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – Düzkaya
Mustafa Öztugay