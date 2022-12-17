Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
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AKSA Süper Lig

Gönyeli – Göçmenköy: 2-4

CB Gençlik Gücü – Mesarya: 1-1

K. Kaymaklı – Y. Dumlupınar: 0-2

Lefke – Doğan Türk Birliği: 1-1

AKSA Birinci Lig

Mormenekşe – Dörtyol: 2-0

Esentepe – M. Karşıyaka: 2-3

Girne H. Evi – M. Hacıali Yılmazköy: 1-0

Baf Ü. Yurdu – Yenierenköy: 10-3

İncirli – Yeniboğaziçi: 0-6

18 Aralık Pazar

AKSA Süper Lig

Sadık Cemil Stadı

M. Değirmenlik – Yenicami

Emre Öztaşlı

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Merit A. Yeşilova

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Ali Özer

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa T. Gücü – Hamitköy

Hakan Ünal

Atatürk Stadı

Çetinkaya – Cihangir

Mehmet Sezener

AKSA Birinci Lig

Tahsin Mertekçi Stadı

Yalova – Binatlı

Zekai Töre

N. Halil Kartal Stadı

Ünimar Maraş – Pera L. G. Birliği

Evren Karademir

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – Düzkaya

Mustafa Öztugay

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