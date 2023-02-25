Futbolda günün sonuçları

AKSA Süper Lig
CB Gençlik Gücü – Türk Ocağı: 1-1
AKSA Birinci Lig
Yalova – Esentepe: 1-1
Baf Ü. Yurdu – Mormenekşe: 1-0
İncirli – Dörtyol: 1-2
Yeniboğaziçi – Yenierenköy: 7-0
26 Şubat Pazar
AKSA Süper Lig
16 Ağustos Stadı
Lefke – Hamitköy
Ali Özer
Cihangir Stadı
Cihangir – Göçmenköy
Osman Özpaşa
Şht. Hüseyin Ruso Stadı
K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova
Fehim Dayı
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Y. Dumlupınar – Mesarya
Evren Karademir
AKSA Birinci Lig
Nihat Bağcıer Stadı
Düzkaya – Girne Halk Evi
Emre Öztaşlı
Cumhuriyet Stadı
Pera L. G. Birliği – Binatlı
Ferhat Tuna
Şht. Şevket Kadir Stadı
Lapta – M. Hacıali Yılmazköy
Turgay Misk
Necip H. Kartal Stadı
Ünimar Maraş – M. Karşıyaka
İsmail Ercan
27 Şubat Pazartesi
AKSA Süper Lig
Atatürk Stadı
Çetinkaya – Yenicami
Mehmet Sezener
Mete Adanır Stadı
Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü
Kerem Eran