Futbolda günün sonuçları

Futbolda günün sonuçları
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AKSA Süper Lig

CB Gençlik Gücü – Türk Ocağı: 1-1

AKSA Birinci Lig

Yalova – Esentepe: 1-1

Baf Ü. Yurdu – Mormenekşe: 1-0

İncirli – Dörtyol: 1-2

Yeniboğaziçi – Yenierenköy: 7-0

26 Şubat Pazar

AKSA Süper Lig

16 Ağustos Stadı

Lefke – Hamitköy

Ali Özer

Cihangir Stadı

Cihangir – Göçmenköy

Osman Özpaşa

Şht. Hüseyin Ruso Stadı

K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova

Fehim Dayı

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Y. Dumlupınar – Mesarya

Evren Karademir

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AKSA Birinci Lig

Nihat Bağcıer Stadı

Düzkaya – Girne Halk Evi

Emre Öztaşlı

Cumhuriyet Stadı

Pera L. G. Birliği – Binatlı

Ferhat Tuna

Şht. Şevket Kadir Stadı

Lapta – M. Hacıali Yılmazköy

Turgay Misk

Necip H. Kartal Stadı

Ünimar Maraş – M. Karşıyaka

İsmail Ercan

27 Şubat Pazartesi

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı

Çetinkaya – Yenicami

Mehmet Sezener

Mete Adanır Stadı

Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü

Kerem Eran

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