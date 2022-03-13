Futbolda haftanın sonuçları

AKSA Süper Lig
Yenicami – Mağusa T. Gücü: 1-0
Lefke – Doğan T. Birliği: 2-2
Y. Dumlupınar – Hamitköy: 2-1
K. Kaymaklı – Girne H. Evi: 4-1
Mesarya – Binatlı: 1-0
Merit A. Yeşilova – Cihangir: 1-1
Baf Ü. Yurdu – Gönyeli: 0-3
Türk Ocağı – Göçmenköy: 0-0
AKSA 1. Lig
Görneç – Esentepe: 1-0
Düzkaya – Yeniboğaziçi: 1-1
Gençler Birliği – Çetinkaya: 1-1
C. B. Gençlik Gücü – B. Bağcıl: 2-1
Mormenekşe – SFC Dötyol: 1-0
İncirli – Maraş: 2-2
Çanakkale – Karşıyaka: 4-4
Yalova – Miracle Değirmenlik: 1-3Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022, 17:31