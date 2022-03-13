Futbolda haftanın sonuçları

Futbolda haftanın sonuçları
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AKSA Süper Lig

Yenicami – Mağusa T. Gücü: 1-0

Lefke – Doğan T. Birliği: 2-2

Y. Dumlupınar – Hamitköy: 2-1

K. Kaymaklı – Girne H. Evi: 4-1

Mesarya – Binatlı: 1-0

Merit A. Yeşilova – Cihangir: 1-1

Baf Ü. Yurdu – Gönyeli: 0-3

Türk Ocağı – Göçmenköy: 0-0

AKSA 1. Lig

Görneç – Esentepe: 1-0

Düzkaya – Yeniboğaziçi: 1-1

Gençler Birliği – Çetinkaya: 1-1

C. B. Gençlik Gücü – B. Bağcıl: 2-1

Mormenekşe – SFC Dötyol: 1-0

İncirli – Maraş: 2-2

Çanakkale – Karşıyaka: 4-4

Yalova – Miracle Değirmenlik: 1-3

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022, 17:31
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