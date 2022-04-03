Futbolda haftanın sonuçları

AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Yenicami: 0-3
Binatlı – Mağusa T. Gücü: 3-5
Gönyeli – K. Kaymaklı: 2-2
Göçmenköy – Baf Ü. Yurdu: 0-1
Y. Dumlupınar – Merit A. Yeşilova: 2-0
Girne H. Evi – Türk Ocağı: 0-3
Hamitköy – Lefke: 1-2
Cihangir – Mesarya: 1-4
AKSA Birinci Lig
Karşıyaka – Düzkaya: 2-2
Çetinkaya – Mormenekşe: 5-1
Miracle Değirmenlik – Maraş: 2-0
Bostancı Bağcıl – Yalova: 2-3
Esentepe – Gençler Birliği: 4-0
SFC Dörtyol – Görneç: Oynanmadı
Yeniboğaziçi – İncirli: 0-1
Çanakkale – CB Gençlik Gücü: 1-6Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022, 18:03