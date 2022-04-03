Futbolda haftanın sonuçları

Futbolda haftanın sonuçları
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AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – Yenicami: 0-3

Binatlı – Mağusa T. Gücü: 3-5

Gönyeli – K. Kaymaklı: 2-2

Göçmenköy – Baf Ü. Yurdu: 0-1

Y. Dumlupınar – Merit A. Yeşilova: 2-0

Girne H. Evi – Türk Ocağı: 0-3

Hamitköy – Lefke: 1-2

Cihangir – Mesarya: 1-4

AKSA Birinci Lig

Karşıyaka – Düzkaya: 2-2

Çetinkaya – Mormenekşe: 5-1

Miracle Değirmenlik – Maraş: 2-0

Bostancı Bağcıl – Yalova: 2-3

Esentepe – Gençler Birliği: 4-0

SFC Dörtyol – Görneç: Oynanmadı

Yeniboğaziçi – İncirli: 0-1

Çanakkale – CB Gençlik Gücü: 1-6

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022, 18:03
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