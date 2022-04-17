Futbolda haftanın sonuçları

Futbolda haftanın sonuçları
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AKSA Süper Lig

Cihangir – Yenicami: 3-1

Gönyeli – Mağusa T. Gücü: 1-2

Hamitköy – K. Kaymaklı: 2-1

Doğan T. Birliği – Girne Halk Evi: 3-0

Binatlı – Türk Ocağı: 2-1

Merit A. Yeşilova – Baf Ü. Yurdu: 3-0

Y. Dumlupınar – Lefke: 3-1

Göçmenköy – Mesarya: 2-0

AKSA Birinci Lig

SFC Dörtyol – Yalova: 2-3

CB Gençlik Gücü – Görneç: 3-1

Esentepe – Maraş: 2-0

B. Bağcıl – İncirli: 0-1

Yeniboğaziçi – Çetinkaya: 1-3

Çanakkale – Düzkaya: 2-4

M. Değirmenlik – Mormenekşe: 2-1

Karşıyaka – Gençler Birliği: 3-1

İktisatbank BTM 1. Lig Play-out

Doğancı – Geçitkale: 0-1

İktisatbank BTM 1. Lig Play-off

SFC 1461 İ. Trabzon – Yılmazköy: 0-0 (Normal süre: 0-0, Penaltılar: 4-5)

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