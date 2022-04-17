Futbolda haftanın sonuçları

AKSA Süper Lig
Cihangir – Yenicami: 3-1
Gönyeli – Mağusa T. Gücü: 1-2
Hamitköy – K. Kaymaklı: 2-1
Doğan T. Birliği – Girne Halk Evi: 3-0
Binatlı – Türk Ocağı: 2-1
Merit A. Yeşilova – Baf Ü. Yurdu: 3-0
Y. Dumlupınar – Lefke: 3-1
Göçmenköy – Mesarya: 2-0
AKSA Birinci Lig
SFC Dörtyol – Yalova: 2-3
CB Gençlik Gücü – Görneç: 3-1
Esentepe – Maraş: 2-0
B. Bağcıl – İncirli: 0-1
Yeniboğaziçi – Çetinkaya: 1-3
Çanakkale – Düzkaya: 2-4
M. Değirmenlik – Mormenekşe: 2-1
Karşıyaka – Gençler Birliği: 3-1
İktisatbank BTM 1. Lig Play-out
Doğancı – Geçitkale: 0-1
İktisatbank BTM 1. Lig Play-off
SFC 1461 İ. Trabzon – Yılmazköy: 0-0 (Normal süre: 0-0, Penaltılar: 4-5)