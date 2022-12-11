Futbolda haftanın sonuçları

AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Merit A. Yeşilova: 2-2
Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: 2-6
Mesarya – Gönyeli: 4-0
Cihangir – K. Kaymaklı: 5-1
Hamitköy – M. Değirmenlik: 0-3
Yenicami – Türk Ocağı: 1-0
Y. Dumlupınar – CB Gençlik Gücü: 1-0
Lefke – Çetinkaya: 2-0
AKSA 1. Lig
Düzkaya – M. Karşıyaka: 0-3
Yenierenköy – Girne H. Evi: 0-1
Binatlı – Baf Ü. Yurdu: 1-3
Yeniboğaziçi – Ünimar Maraş: 3-0
M. H. Yılmazköy – Mormenekşe: 1-2
Dörtyol – Esentepe: 2-2
Pera L. Gençler Birliği – Yalova: 3-2
Lapta – İncirli: 1-1