Futbolda haftanın sonuçları

Futbolda haftanın sonuçları
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AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – Merit A. Yeşilova: 2-2

Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: 2-6

Mesarya – Gönyeli: 4-0

Cihangir – K. Kaymaklı: 5-1

Hamitköy – M. Değirmenlik: 0-3

Yenicami – Türk Ocağı: 1-0

Y. Dumlupınar – CB Gençlik Gücü: 1-0

Lefke – Çetinkaya: 2-0

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AKSA 1. Lig

Düzkaya – M. Karşıyaka: 0-3

Yenierenköy – Girne H. Evi: 0-1

Binatlı – Baf Ü. Yurdu: 1-3

Yeniboğaziçi – Ünimar Maraş: 3-0

M. H. Yılmazköy – Mormenekşe: 1-2

Dörtyol – Esentepe: 2-2

Pera L. Gençler Birliği – Yalova: 3-2

Lapta – İncirli: 1-1

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