Futbolda haftanın sonuçları

Birinci Lig'de geçtiğimiz hafta Süper Lig'e terfi etmeyi garantileyen Miracle Karşıyaka, konuk olduğu Mormenekşe'ye 5-0 mağlup olmasına karşılık takipçisi Yeniboğaziçi'nin Lapta'ya deplasmanda 1-0 yenilmesi sonrası ligin tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sonuçlar şöyle:
AKSA Süper Lig
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0-2
Türk Ocağı – Doğan T. Birliği: 2-5
Gönyeli – Hamitköy: 1-2
Çetinkaya – Y. Dumlupınar: 4-3
Mağusa T. Gücü – Yenicami: 4-0
Lefke – Cihangir: 1-0
K. Kaymaklı – Mesarya: 1-2
AKSA Birinci Lig
Esentepe – Düzkaya: 0-0
Girne Halk Evi – Dörtyol: 4-0
İncirli – Pera L. G. Birliği: 3-3
Baf Ülkü Yurdu – M. H. Yılmazköy: 1-2
Lapta – Yeniboğaziçi: 1-0
Ünimar Maraş – Binatlı: 2-2
Yalova – Yenierenköy: 4-1
Mormenekşe – M. Karşıyaka: 5-0