Futbolda haftanın sonuçları

Birinci Lig'de geçtiğimiz hafta Süper Lig'e terfi etmeyi garantileyen Miracle Karşıyaka, konuk olduğu Mormenekşe'ye 5-0 mağlup olmasına karşılık takipçisi Yeniboğaziçi'nin Lapta'ya deplasmanda 1-0 yenilmesi sonrası ligin tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sonuçlar şöyle:

AKSA Süper Lig

CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0-2

Türk Ocağı – Doğan T. Birliği: 2-5

Gönyeli – Hamitköy: 1-2

Çetinkaya – Y. Dumlupınar: 4-3

Mağusa T. Gücü – Yenicami: 4-0

Lefke – Cihangir: 1-0

K. Kaymaklı – Mesarya: 1-2

AKSA Birinci Lig

Esentepe – Düzkaya: 0-0

Girne Halk Evi – Dörtyol: 4-0

İncirli – Pera L. G. Birliği: 3-3

Baf Ülkü Yurdu – M. H. Yılmazköy: 1-2

Lapta – Yeniboğaziçi: 1-0

Ünimar Maraş – Binatlı: 2-2

Yalova – Yenierenköy: 4-1

Mormenekşe – M. Karşıyaka: 5-0