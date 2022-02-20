Futbolda haftanın sonuçları

Aksa Süper Lig
Cihangir – Hamitköy: 3-3
Mağusa T. Gücü – Lefke: 2-0
Yenicami – Mesarya: 1-2
Doğan T. Birliği – Y. Dumlupınar: 2-2
Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı: 0-1
Girne H. Evi – Baf Ü. Yurdu: 1-2
Binatlı – Merit A. Yeşilova: 1-1
Gönyeli – Göçmenköy: 0-2
Aksa Birinci Lig
İncirli – Yalova: 2-1
Yeniboğaziçi – Çanakkale: 0-0
Esentepe – SFC Dörtyol: 3-1
Bostancı Bağcıl – Karşıyaka: 1-2
Maraş – Düzkaya: 0-4
Gençler Birliği – Mormenekşe: 2-2
Çetinkaya – Görneç: 6-0
Miracle Değirmenlik – CB Gençlik Gücü: 3-2Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, 17:08