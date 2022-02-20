Futbolda haftanın sonuçları

Futbolda haftanın sonuçları
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Aksa Süper Lig

Cihangir – Hamitköy: 3-3

Mağusa T. Gücü – Lefke: 2-0

Yenicami – Mesarya: 1-2

Doğan T. Birliği – Y. Dumlupınar: 2-2

Küçük Kaymaklı – Türk Ocağı: 0-1

Girne H. Evi – Baf Ü. Yurdu: 1-2

Binatlı – Merit A. Yeşilova: 1-1

Gönyeli – Göçmenköy: 0-2

Aksa Birinci Lig

İncirli – Yalova: 2-1

Yeniboğaziçi – Çanakkale: 0-0

Esentepe – SFC Dörtyol: 3-1

Bostancı Bağcıl – Karşıyaka: 1-2

Maraş – Düzkaya: 0-4

Gençler Birliği – Mormenekşe: 2-2

Çetinkaya – Görneç: 6-0

Miracle Değirmenlik – CB Gençlik Gücü: 3-2

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, 17:08
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