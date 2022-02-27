Futbolda haftanın sonuçları

Futbolda haftanın sonuçları
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Aksa Süper Lig

Türk Ocağı – Hamitköy: 0-3

Baf Ü. Yurdu – Binatlı: 2-1

K. Kaymaklı – Yenicami: 2-1

Merit A. Yeşilova – Doğan T. Birliği: 2-1

Göçmenköy – Cihangir: 0-1

Lefke – Girne H. Evi: 2-0

Mesarya – Mağusa T. Gücü: 0-1

Y. Dumlupınar – Gönyeli: 2-1

Aksa Birinci Lig

Düzkaya – Çetinkaya: 1-0

Yalova – Maraş: 4-4

Mormenekşe – Karşıyaka: 0-0

SFC Dörtyol – Bostancı Bağcıl: 1-1

CB Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 3-1

Gençler Birliği – İncirli: 0-1

Çanakkale – Esentepe: 3-4

Görneç – Miracle Değirmenlik: 2-3

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 18:36
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