Futbolda haftanın sonuçları

Aksa Süper Lig
Türk Ocağı – Hamitköy: 0-3
Baf Ü. Yurdu – Binatlı: 2-1
K. Kaymaklı – Yenicami: 2-1
Merit A. Yeşilova – Doğan T. Birliği: 2-1
Göçmenköy – Cihangir: 0-1
Lefke – Girne H. Evi: 2-0
Mesarya – Mağusa T. Gücü: 0-1
Y. Dumlupınar – Gönyeli: 2-1
Aksa Birinci Lig
Düzkaya – Çetinkaya: 1-0
Yalova – Maraş: 4-4
Mormenekşe – Karşıyaka: 0-0
SFC Dörtyol – Bostancı Bağcıl: 1-1
CB Gençlik Gücü – Yeniboğaziçi: 3-1
Gençler Birliği – İncirli: 0-1
Çanakkale – Esentepe: 3-4
Görneç – Miracle Değirmenlik: 2-3Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 18:36