Futboldan transfer haberleri

MTG'den iki imza daha

Sarı yeşilliler, savunma oyuncusu Zihni Temelci ve kaleci Eren Can Caner'i resmen kadrosuna kattı.

Zihni ve Eren, resmi imzaları attı.

Çağdaş yeniden Geçitkale'de

Geçtiğimiz sezon Geçitkale'nin 1.Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan stoper oyuncusu Çağdaş Çevik, yeni sezonda yine sarı lacivertli formayı giyecek. Kulüp yönetimi oyuncu ile görüşerek yeni sezon için anlaşma sağladı.

Ocak aşkı takımda bıraktı

Geçtiğimiz hafta bazı problemler nedeniyle takımdan ayrılacağını açıklayan Hüseyin Erkan Tutuş'la buzlar eridi.

Hüseyin, yeni sezonda da Maunacular'ın kalesini koruyacak.

Geçitkale, Arif'i aldı

Geçitkale, Gençlik Gücü'nden Arif Öztürk'ü transfer etti!

Başarılı orta saha oyuncusu yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyecek.

Türkocağı'nın ikinci yabancısı belli oldu

Girne temsilcisi Türk Ocağı, Ousman Sillah'ın ardından ikinci yabancı futbolcusunu belirledi.

Ocak, 28 yaşındaki Gana'lı forvet Cephas Doku'yu adaya getirdi.

Doku, sarı siyahlılarla antrenmanlara başlarken, Gana'lı forvetin önümüzdeki günlerde Türk Ocağı'na imza atması bekleniyor.

Göçmen, Toure'yi deniyor

Başkent ekiplerinden Göçmenköy, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gime Toure'yi adaya getirdi.

Fransız kanat oyuncusu Toure, ayağının tozuyla Göçmenköy antrenmanına indi.

(Arenasporkolik)