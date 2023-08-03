Futboldan transfer haberleri

Çetinkaya, Doğan Türk Birliği'nden Ali Nazlıoğlu, Tunahan Şencan, Erdi Erduran, Baf Ülkü Yurdu'ndan Tahsin Denizsever ve Maraş'tan Emre Uysal'a imza attırdı.

Asil Karaoğlanoğlu'nda

BTM 1.Lig ekiplerinden Karaoğlanoğlu, BTM 2.Lig ekibi Bahçeli'den transfer yaptı.

Girne temsilcisi, Bahçeli'den kanat oyuncusu Asil Arif Ergin'i kadrosuna kattı. Asil, Bahçeli'de başarılı bir sezon geçirmişti.

Hamit, Çetinkaya'da

Çetinkaya, Doğan Türk Birliği'nin kanat oyuncusu Hamit İnandım'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

Serhat'a üç talip var

Yeni Boğaziçi'nin başarılı futbolcusu Serhat Özuğurlu'ya üç kulüp talip oldu.

Süper Lig'den Türk Ocağı Limasol, Birinci ligden ise Hamitköy ve Mormenekşe'nin istediği Serhat'ın kulüplerle görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

Tahir ve Cigi, Polemitya'da

Sarı yeşilliler, Miracle Karşıyaka'dan Mehmet Gürpınar (Cigi) ve Tahir Sovukoluk'u resmen kadrosuna kattı.

Batı temsilcisi geçtiğimiz günlerde iki isimle de anlaşmaya varmıştı. Başarılı isimler bugün federasyonda resmi imzaları atarak resmen Binatlı'lı oldular.

Yusuf Yontar, Çanakkale'de...

1.Lig ekiplerinden Dem's Cons. Çanakkale, Göçmenköy'ün deneyimli kalecisi Yusuf Yontar'ı kadrosuna kattı.

Uzun bir süredir tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak isteyen Çanakkale, transferde mutlu sona ulaştı. Mağusa temsilcisi Göçmenköy yönetimi ile görüşerek trransferi gerçekleştirdi.

Yılmazköy'den Say takviyesi

Sarı lacivertliler, tecrübeli savunma oyuncusu Salih Say'ı kadrosuna kattı.

Birinci Lig ekiplerinden Mustafa Hacıali Yılmazköy savunma hattını yaptığı transferle güçlendirdi. Yılmazköy, tecrübeli savunma oyuncusu Salih Say'ı kadrosuna kattı.

Çağlar, Mesarya'da

Süper Lig ekiplerinden Mesarya, başarılı orta saha oyuncusu Çağlar Toklu ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonu Çetinkaya'da geçiren Çağlar yeni sezonda Mesarya forması giyecek.

Aysergi'de takviyeler sürüyor

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde başarılı bir sezon geçiren savunma oyuncusu Olgun Tekbıyık, bonservisli olarak Kaplıca Karadeniz 61'den Yeniboğaziçi'ne transfer oldu ve çalışmalara başladı.

Başarılı isim dünkü antrenmanda başkanlar Mehmet Fahlioğulları ve Rifat Berkel ile basına poz verdi.

GG'den 5 imza

Başkentin yeşil beyazlı ekibi China Bazaar Gençlik Gücü, önceden anlaşmaya vardığı 5 isme federasyonda imza attırdı.

GG, İbrahim Köse, Emre Nalbant, Kaan Borova, Afün Girgen ve Ali Akbulut'u resmen kadrosuna dahil etti.

Muhammet imzaladı

Sezon öncesi İlyas Yılmaz ile anlaşamayarak yolları ayıran Miracle Değirmenlik takımı bugün adaya getirdiği TC’li oyuncu Muhammet Özdemir ile anlaşarak sözleşme imzaladı.

Miracle Kulüp Başkanı Hakan Törehan’ın ofisinde, As Başkan Ebru Törehan’ın da yer aldığı görüşme sonrasında TC’li forvet Muhammet Özdemir ile anlaşma sağlayan Miracle Kulüp Başkanı Hakan Törehan, TC’li kontenjanını Muhammet ile tamamlamış oldu.

Sezgin Dağ GHE’de

Birinci Lig kulüplerinden Girne Halk Evi kadrosunu Sezgin Dağ ile güçlendirdi.

Bonservisi China Bazaar Gençlik Gücü’nde bulunan Sezgin Dağ kiralık olarak bir yıllığına Girne Halk Evi ile anlaşma sağladı.

Sezgin sosyal medya hesabından transferi paylaşarak “Yeni bir Sayfa Yeni bir Heyacan Her iki Tarafa Hayırlısı olur inşallah. Rabbim utandırmasın” yazdı.

(Arenasporkolik.com)