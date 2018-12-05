Galatasaray'a kupa morali

Ziraat türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, Keçiörengücü'nün 2-1 yenerek hem rövanş için avantaj yakaladı, hem de moral kazandı. Bir çok as ismini dinlerinden Galatasaray'da özellikle gençlerin performansı göz doldurdu.

Aktepe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Keçiörengücü de İsmail Çipe'nin kalesinde tehlikeler yarattı. Ancak 33. dakikada Celil, orta sahadan kaptığı topu Atalay'a aktardı. Genç yıldız da ceza sahası dışından net bir vuruş yaparak takımını öne geçiren isim oldu. Atalay böylece ilk resmi maçında golle tanışmış oldu. İlk yarı bu skorla sona ererken, 2. yarıya pozisyonlarla başlayan sarı kırmızılılar, 51. dakikada Linnes'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak 3 dakika sonra Ziya Şakar kornerde iyi yükseldi ve farkı bire indiren isim oldu.

Golden sonra Galatasaray, bir çok fırsatı kullanamadı. Ev sahibi Keçiörengücü de beraberlik fırsatını kullanamadı. Mücadele böylece 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi ve sarı kırmızılılar, rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.