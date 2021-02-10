Galatasaray'a kupa şoku

Galatasaray'a kupa şoku
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Fenerbahçe derbisinden galip ayrılan ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturarak moral depolayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Alanyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadı’nda büyük şok yaşayan Aslan, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibine turu getiren goller; Babacar (2) ve Salih Uçan'dan geldi. Galatasaray'da Mostafa Mohamed ve Gedson'un golleri ise yeterli olmadı. Alanyaspor, bu sonucun ardından üst üste 2 sezon Galatasaray'ı çeyrek finalde kupanın dışına itti.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 23:16
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