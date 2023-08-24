Galatasaray Başkanı Özbek Ercan Havalimanı’nda taraftarların sevgi gösterileri ile karşılandı

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek eşi, Genel Sekreter Eray Yazgan ve Galatasaray Sportif İş Ortaklıkları Direktörü Fehmi Naci Cansun ile birlikte KKTC’ye geldi.

Başkan Özbek’i Ercan Havalimanı’nda KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdür Yardımcısı Şevki Turanlı, Emre Üstel ile taraftarlar karşıladı.

Çiçeklerle karşılanan Başkan Dursun Aydın Özbek VIP çıkışında taraftarların sevgi gösterileri ile karşılaştı ve anı fotoğrafı çektirdi.

Başkan Özbek, KKTC’ye Galatasaray Spor Kulübü’nün bünyesinde modern spor eğitimleri vermek üzere kurulan Galatasaray Akademi’nin TED Kuzey Kıbrıs Koleji ile imzalanacak Basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik başta olmak üzere birçok branşı kapsayan işbirliği için geldiği ifade edildi.