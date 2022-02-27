Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında 6 gol

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u, 2 kez geri düşmesine rağmen 4-2 yendi.

2. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içinde Holmen'e baskı yapan Berkan'dan seken top yükseklik kazanarak altıpas gerisindeki Mustafa Muhammed'e geldi. Bu oyuncu uygun durumda topu kontrol etmekte zorlanınca şut açısını kaybetti. Mısırlı golcü, pasını sağındaki Emre Kılınç'a verdi. Emre'nin uzak köşeye plase vuruşunda top üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın bölgede topla buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Kaleye yönelen top, üst direkten oyun alanına döndü.

8. dakikada Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'in şık golüyle öne geçti. Sol kanattan ceza sahası yan çizgisi ile taç çizgisinin arasındaki bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernandes geçti. Dar açıya rağmen doğrudan kaleyi düşünen Portekizli orta saha oyuncusunun vuruşunda kaleci Pena'yı geçen meşin yuvarlak uzak köşeden iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti: 0-1.

10. dakikada Cicaldau'nun sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahasındaki Berkan Kutlu'ya aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden geriden gelen Van Aanholt'a verdi. Hollandalı sol bekin, ceza sahası dışı sol çaprazda yerden vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Kerem'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Berkan'a bıraktı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

49. dakikada konuk takım bir kez daha öne geçti. Ceza sahasına gelen yüksek topu Nelsson ile mücadele eden Pohjanpalo kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda Elabdellaoui'den önce meşin yuvarlağı alan Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

60. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un sert şutunda, kaleci Tarık soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

62. dakikada ceza sahası içinde sağdan gelen ortaya yükselen Gomis, kafayla topa müdahale ettikten sonra kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gomis'in vuruşunda, Tarık sağına yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

68. dakikada Galatasaray bu kez Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'tan kurtardıktan sonra yerde kaldı. VAR odasında bulunan Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti.

70. dakikada penaltıyı kullanan Babel, Tarık ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-2.

71. dakikada Boyd'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Pena direk dibinde güçlükle topu yumrukladı.

72. dakikada Cicaldau'nun sağdan kullandığı kornerde Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktasındaki Marcao'nun önünde kaldı. Brezilyalı savunma oyuncusunun vuruşunda, kaleci Tarık topun ağlara gitmesine engel oldu.

87. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanatta topu alan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahası gerisindeki Van Aanholt'a verdi. Bu oyuncu topu ceza sahasındaki Berkan'a aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Seri bir şekilde tek paslarla top Berkan'dan, Feghouli'ye Feghouli'den de koşusunu sürdüren Van Aanholt'a geldi. Altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Hollandalı oyuncu, plaseyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

90+8. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gomis, uzun mesafe topu sürerek kaleci Tarık Çetin'i çalımladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-2.

Golün santrası yapılmadı ve müsabaka sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle sona erdi.