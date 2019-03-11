Galatasaray'dan bol gollü galibiyet

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında şampiyonluk yarışındaki Galatasaray evinde Antalyaspor'u 5-0 ile mağlup etti ve lider Medipol Başakşehir'in kazandığı haftada puan farkının açılmasına izin vermedi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta görev alan oyunculardan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken sarı kırmızılılar maça Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Diagne 11'i ile başladı.

Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır 11 ile başladı.

Galatasaray 17. dakikada Feghouli'nin attığı golle Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Diagne'nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Feghouli'nin şutu Antalyaspor savunmasında Doğukan'a çarptı ve kaleci Boffin'i kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu.

Antalyaspor ilk yarıda Galatasaray kalesinde iki kez gol şansı yakalarken ikisinde de Muslera gole izin vermedi. Konuk ekip mücadelenin 34. dakikasında Bahadır ile 40. dakikasında da Doukara ile beraberlik şansı yakalasada Uruguaylı kaleci kalesini gole kapattı ve iki güzel kurtarışla takımının ilk yarıyı 1-0'lık üstünlük ile bitirmesini sağladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklar ile başladı. Antalyaspor ikinci yarının 60. dakikasında bir kez daha beraberlik şansı yakalarken önce Bahadar'ın vuruşunda direğe ardından da Diego'nun şutunda yine Muslera'ya takıldı.

Sarı kırmızılılar bu pozisyonların ardından 62. dakikada Belhanda'nın asistinde Onyekuru'nun, 68. dakikada da Feghouli'nin asistinde Ndiaye'nin golüyle Antalyaspor karşısında skoru 3-0 yaptı. 78. dakikada Onyekuru Aslantepe'de bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-0 yaptı. Galatasaray'da Diagne'nin 87. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Diagne karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle maçın skorunu belirledi. 5-0!

Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf olurken bu sonuçla sarı kırmızılılar 49 puana yükseldi ve lider Medipol Başakşehir ile olan puan farkını 8'de tuttu. Antalyaspor ise 32 puanla 10. sıraya geriledi.