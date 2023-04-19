Galatasaray'dan deplasmanda 4 gollü galibiyet

Galatasaray'dan deplasmanda 4 gollü galibiyet
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 4-1 yendi.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynananve saat 20.30'da başlayan müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.

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Konuk Galatasaray, 14. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Corendon Alanyaspor, bu gole 3 dakika sonra Efecan Karaca'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi.

Galatasaray, golcüsü Mauro Icardi ile 42. dakikada yeniden öne geçti.

Sarı-kırmızılı ekip 2. yarıya da adeta gol ile başladı. Belçikalı yıldız Mertens, 48. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Galatasaray, Milot Rashica ile 63'te Alanya'da skoru 4-1 yaptı.

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