Galatasaray'dan deplasmanda 4 gollü galibiyet

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 4-1 yendi.
Kırbıyık Holding Stadı'nda oynananve saat 20.30'da başlayan müsabakada Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.
Galatasaray, golcüsü Mauro Icardi ile 42. dakikada yeniden öne geçti.
Sarı-kırmızılı ekip 2. yarıya da adeta gol ile başladı. Belçikalı yıldız Mertens, 48. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Galatasaray, Milot Rashica ile 63'te Alanya'da skoru 4-1 yaptı.