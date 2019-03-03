Galatasaray'dan Erzurum'da puan kaybı

Galatasaray, şampiyonluk yolunda Erzurum'da 2 puan bıraktı ve Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü.

Soğuk bir havada başlayan maçta ilk ataklar ev sahibinden geldi. Üst üste Muslera'nın kalesine şut denemelerinde bulunan mavi beyazlılar, 18. dakikada öne geçti. Orta sahada Emrah Başsan'ın yükselttiği topta Marcao sektirdi Rashad Muhammed'in sağdan ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi. Bu gol, Rashad'ın Süper Lig'deki ilk golü oldu.

İlk yarıda rakip kaleye isabetli şut atamayan sarı kırmızılılar, en tehlikeli pozisyonu 42. dakikada buldu ama Feghouli'nin vuruşunda, yerden sekerek yön değiştiren top az farkla auta gitti.

Galatasaray, 2. yarının başında beraberliği yakaladı. 52. dakikada Onyekuru'nun pasında Mitroglou, topu Belhanda'nın önğne bıraktı. Son haftaların golcü ismi de skoru dengeledi. Bu gol Belhanda'nın son 6 maçtaki 4. golü oldu.

Kalan bölümde Galatasaray'ın atakları sonuö vermedi ve mücadele 1-1 sona erdi. Böylece Galatasaray çok önemli 2 puan bırakarak haftayı 46 puanda tamamladı ve liderin 8 puan gerisinde kaldı. Erzurumspor da 22 puanda.