Galatasaray'dan geri dönüş ve 3 puan

Galatasaray, Bursaspor karşısında müthiş bir geri dönüşle 3-2 kazandı ve Medipol Başakşehir'in kaybını çok iyi değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta görev alan oyunculardan Emre Akbaba'yı yedeğe çekerken, bu futbolcunun yerine Ryan Donk'u Bursaspor karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

Bursaspor'un kadrosunda sakatlığı bulunan Tunay Torun yer almadı. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba tarafından kısa süre önce kadro dışı bırakılan ve bu hafta içi affedilen Allano Lima'nın yerine Onur Atasayar ilk 11 kişilik kadroda forma giydi.

Galatasaray, son deplasmanlarda olduğu gibi tutuk başladı. Onur ve Yusuf'un defans arkasına atılan paslarla pozisyon arayan Bursaspor, 15. dakikada Yusuf Erdoğan, topu sağ kanattan sürerek Galatasaray ceza sahası içine kadar girdi. Yusuf Erdoğan'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Sakho, takımını öne geçiren isim oldu. Galatasaray, böylece son 7 deplasman maçının 6'sında ilk golü kalesinde görmüş oldu.

Galatasaray, 42. dakikada kullandığı serbest vuruşta geri dönmekte geç kalınca golü kalesinde gördü. Lima'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Saivet'in sert şutunda muhteşem bir gol geldi ve fark ikiye çıktı.

45+3. dakikada Galatasaray, kaleyi ilk bulun şutunda golü buldu. Mariano'nun Bursaspor ceza sahası içine gönderdiği topta Luyindama içeri çevirdi, iyi yükselen Ndiaye, kafa vuruşuyla farkı bire indiren isim oldu.

İkinci yarıda sarı kırmızılılar, ilk önemli atağında golü buldu. 53. dakikada Belhanda yerde kaldı, hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Diagne skoru dengeleyen gole imzasını attı. Senegalli yıldız, 23 gole ulaşmış oldu.

Galatasaray, 17 dakikadaki geri dönüşünü 62. dakikada tamamladı. Onyekuru'nun pasında ceza sahası dışından nefis vurdu ve Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Cezayirli yıldız, geçen sezon yine Bursa'da harika bir golle Süper Lig'deki ilk golüne imza atmıştı.

Kalan bölümde Galatasaray, skoru korudu ve büyük sıkıntı yaşadığı maçı 3-2 kazandı. Sarı kırmızılılar, 52 puana yükseldi ve Başakşehir'in kaybını çok iyi değerlendirdi. Bursaspor ise 27'de kaldı.