Galatasaray'dan tarihi fark

Türkiye Spor Toto Süper Lig'de haftanın kritik karşılaşmasından Galatasaray, 7-0 gibi flaş bir galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızlı ekipte Kerem Aktürkoğlu "hat-tick" yaptı. 1 gol ve 2 asiste imza atan Arjantinli yıldız Mauro İcardi, mücadeleye damga vuran bir diğer Galatasaraylı isim oldu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada gol perdesini 14. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı: 0-1

43. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. 45. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Mauro İcardi, topu filelerle buluşturdu ve Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 45+4. dakikada farkı 3'e çıkardı. Rashica'nın ortasında Ndayishimiye'nin müdahale etmesiyle kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muhammed'i de yanıltarak ağlara gitti: 0-3

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

59. dakikada Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı. İcardi'nin şık topuk pasını iyi değerlendiren Kerem, kendisinin maçtaki 2. Galatasaray'ın ise 4. golünü kaydetti: 0-4

Gol şovunu sürdüren Galatasaray, 65. dakika Milot Rashica'nın pasında topu fillerle buluşturan Dries Mertens ile skoru 5-0 yaptı.

85. dakikada İcardi'nin asistini gole çeviren Kerem Aktürkoğlu, "hat-trick" yaparken farkı da 6'ya yükseltti: 0-6

Karşılaşmanın skorunu 88'de Galatasaray'dan Abdülkerim ilan etti: 0-7

Üst üste 3. maçından galip ayrılan Galatasaray, puanını 27'ye çıkardı ve FIFA Dünya Kupası arasına lider Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında 2. sırada girdi.

Galatasaray maçına kadar kalesinde sadece 8 gol gören Medipol Başakşehir ise sarı-kırmızılı ekipten tam 7 gol yedi. 24 puanda kalan turuncu-lacivertliler, zirve yarışında da yara aldı.