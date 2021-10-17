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Galatasaray'dan tek gol
Spor
17 Ekim 2021 Pazar 17:58
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ikinci yarıda zorlandığı maçta Konyaspor'u Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Konyaspor ligde ilk mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı.
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