Galatasaray'dan yine puan kaybı

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Babel, Mostafa Mohamed ilk 11'i şans buldu.

Fatih Karagümrük ise sahaya Viviano, Koray Altınay, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe Tatlı, Bertolacci, Ndao, Jimmy Durmaz, Lens, Sobiech 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Gedson Fernandes'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mostafa Mohamed, topu ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izleyen hakem Ali Palabıyık, Ryan Babel'in topa elle müdahale ettiğini tespit etti ve bu pozisyon gol değeri kazanmadı.

Deplasman ekibi 13. dakikada gole çok yaklaştı. Jimmy Durmaz'ın pasında Muslera ile karşı karşıya kalan Ndao, direğe takıldı. Direkten dönen top Lens'in önüne düştü ancak Yedlin araya girerek gole izin vermedi.

21. dakikada Balkovec'in ortasına müsait durumdaki Roco vurdu ancak meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı.

Galatasaray 33. dakikada 2 gol fırsatı birden yakaladı. Emre Akbaba'nın ortasına yakın mesafeden Mostafa Mohamed kafayı vurdu ancak Viviano gole izin vermedi. Aynı dakikada Babel'in sert şutu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

İlk yarının sonunda Roco'nun pasında topla buluşan Ndao, sert vurdu ancak Fernando Muslera parmaklarının ucuyla topu çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk devresinde gol sesi çıkmadı.

Fatih Karagümrük, 60. dakikada 1-0 öne geçti. 59. dakikada oyuna giren Salibur, sol çaprazdan çektiği sert şutta Muslera'ya takıldı. Muslera'dan seken topu iyi takip eden Ndao, ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın bu gole cevabı 2 dakika sonra geldi. Gedson Fernandes'in şık pasında ceza sahasında topla buluşan Babel, açıyı bulduktan sonra vuruşunu yaptı ve skoru 1-1'e getirdi.

Sarı-kırmızılılar, 78. dakikada 10 kişi kaldı. Ryan Donk'un Sobiech'e yaptığı müdahalenin ardından Fatih Karagümrüklü futbolcu yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen Ali Palabıyık, Ryan Donk'a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Feghouli'nin pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, vuruşu yaparken yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi ve Balkovec doğrudan kırmızı kart gördü. VAR'dan gelen uyarının ardından penaltı pozisyonunu izleyen Ali Palabıyık, hem penaltıyı hem de kırmızı kartı iptal etti.

Deplasman ekibi, uzatma dakikalarında çok net bir gol şansından yararlanamadı. Savunmanın arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, karşı karşıya pozisyonda Fernando Muslera'yı geçemedi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı. Üst üste 3. puan kaybını yaşayan Galatasaray, haftayı 62 puanla 3. sırada tamamladı. Yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Fatih Karagümrük ise puanını 49'a çıkardı.