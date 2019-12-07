Galatasaray'dan zorlu galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı.

Maçın 5. dakikasında Galatasaray'ın bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Alanyaspor yarı alanının ortalarında sağ kanatta kazanılan faulü Ömer Bayram kullandı. Ömer'in ceza sahasına gönderdiği topu penaltı noktası civarında Adem Büyük kafayla ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler gol kararı verse de yapılan VAR incelemesinin ardından Adem'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol olarak sayılmadı.

19. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Seri'nin savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mariano, topu bekletmeden içeri çevirmek istedi. Meşin yuvarlak Nsakala'nın koluna gelince hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. 20. dakikada penaltıyı kullanan Belhanda, topu ve kaleci Marafona'yı ayrı köşelere gönderdi: 1-0

40. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ömer Bayram bekletmeden meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Altıpas gerisindeki Lemina'nın çıkardığı şutta kaleci Marafona sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

41. dakikada soldan kullanılan kornerde Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Faslı futbolcunun şutunda Marafona bu kez yakın direk dibinde uzanarak meşin yuvarlağı kornere yolladı.

45+1. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bammou, uygun durumda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Faslı futbolcu, şutunu çekmekte ağır davranınca zamanında kademeye gelen Marcao, araya girerek topu kornere attı.

45+2. dakikada Fernandes'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu alan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

İkinci yarı

64. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Bakasetas'ın sol ayağıyla uzak köşeye gönderdiği topa kaleci Muslera uzanarak şık bir kurtarış yaptı. Sola açılan meşin yuvarlak Fernandes'in önünde kaldı. Bu oyuncu, uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı yandan auta attı.

71. dakikada Welinton'un sağdan ortasında altıpas önünde Caulker'in vurduğu top yerden sekerek kaleci Muslera'nın soluna gitti. Uruguaylı file bekçisi meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

72. dakikada Salih Uçan'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumda topu önünde bulan Welinton'un vuruşunda savunma çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle topu kornere attı. Aynı dakika içinde Salih'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Caulker'in kafayla vurduğu topu yine Muslera güçlükle kornere tokatladı.

81. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında ön direkteki Bakasetas'tan seken top arka direkteki Bammou'nun önünde kaldı. Faslı futbolcunun şutunda zamanında çıkarak açıyı kapatan Muslera'ya çarpan top kornere gitti.

Müsabaka, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.