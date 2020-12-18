Galatasaray deplasmanda kaybetti

Türkiye Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi.

13. dakikada Balkovec'in sağdan korner bayrağına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta Galatasaray savunmasında Linnes meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası ön çizgisi önünde topu alan Biglia'nın şutunda kaleci Okan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Balkovec'in bir kez daha ceza sahasına gönderdiği topu altıpas içinde Koray Altınay ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yapılan santranın ardından soldan atağa katılan Alparslan Erdem'in ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Ndao ağlara gönderdi: 1-0.

49. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan son çizgiye inerek yaptığı ortaya sağ çaprazdaki Feghouli vurdu ancak top üstten auta çıktı.

57. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Donk'un kafayla vurduğu top az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ali Yavuz Kol, pasını penaltı noktası civarındaki Diagne'ye aktardı. Bu oyuncu, Koray Altınay ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90+10. dakikada kırmızı-siyahlı takım, bir kez daha öne geçti. Ndao'nun pasında savunma arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma, 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.