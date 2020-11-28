Galatasaray deplasmanda kazandı

Türkiye Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.

4. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

5. dakikada Emre Taşdemir'in sağdan ceza sahası içerisine yerden sert ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın boş durumdaki Diagne'den önde yatarak çeldiği topu defans oyuncusu uzaklaştırdı.

24. dakikada Galatasaray üç net pozisyondan yararlanamadı. Sol taraftan Emre Akbaba'nın ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Diagne'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çizgiden ayakları ile çıkardı. Pozisyonun devamında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası çizgisi üzerinde dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, bu kez meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

31. dakikada Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Diagne'nin penaltı noktasında plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

33. dakikada Moroziuk'un ceza sahası üzerine uzun pasında Skoda'nın göğsü ile indirdikten sonra vuruşunda top dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde Emre Akbaba ile topa yükselen Melnjak'ın pozisyonunu VAR'dan izleyen Atilla Karaoğlan penaltıya hükmetti.

45+2. dakikada Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın koltuk altından filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altıpas üzerinde boş pozisyondaki Diagne'den önce Morozuik dokunarak topu kornere çelmeyi başardı.

52. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Emre Akbaba topuk pası ile topu altı pas üzerindeki Diagne'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

74. dakikada Boldrin'in sağdan ceza sahası ortasında, Remy'nin gelişine vuruşunda top üsten auta çıktı.

76. dakikada kalecinin öne çıktığını gören Remy'nin orta saha çizgisi üzerinden vuruşunda Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.

79. dakikada Diagne kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı. Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisinde defanstan sıyrıldıktan sonra kısa pasında, Diagne'nin bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 0-3

85. dakikada Diagne'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Sekidika'nın ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak kornere çeldi.

86. dakikada Moroziuk'un uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Taylan Antalyalı'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4

Karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.