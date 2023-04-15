Galatasaray evinde faklı kazandı

Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray sahasında Kayserispor'u 6-0 yendi. Mauro Icardi hat-trick yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 6-0 yendi.

Bu sezon sahasındaki en farklı galibiyetini elde eden lider Galatasaray, puanını 66'ya çıkartarak, maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçti.

Ligde üç maçlık galibiyet serisi sona eren Yukatel Kayserispor ise 44 puanda aldı.

Müsabakanın ardından tribünlere giden sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Taraftarların isteği üzerine galibiyet "üçlü"sünü Torreira çektirdi.