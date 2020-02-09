Galatasaray galibiyet serisini sürdürdü

Türkiye Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçı 3-0 kazandı.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan uzun pasından savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba, ceza sahasında topu Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun son çizgiye indikten sonra yaptığı vuruşta ön direkte Meriah'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

22. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. 19. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde Lemina'nın kafasından seken topu arka direkte tamamlamak isteyen Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunma oyuncusu Hadergjonaj'ın eline çarptı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük, kaleci Fatih Öztürk'ün sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

41. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mariano'nun sağdan uzun pasında ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Adem Büyük'ün savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta kaleci Fatih Öztürk'ün de müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. Yardımcı hakem Esat Sancaktar'ın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golü verdi: 0-3.

50. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı kornerde, savunmadan seken topa ceza sahası dışında Haddadi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

62. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.

68. dakikada Lemina'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Onyekuru'nun çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk'ün ayağından seken topu Brecka kafayla çıkartarak gole izin vermedi.

77. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Linnes'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'ten döndü.

90+2. dakikada Selçuk İnan'ın ara pasıyla topa buluşan Onyekuru'nun ceza yayı içinde yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk'ün yatarak müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak direğin dibinden kornere gitti.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.