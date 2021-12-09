Galatasaray, grubu lider tamamladı

Galatasaray, grubu lider tamamladı
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı ve grubu lider tamamlayarak üst tura yükseldi.

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