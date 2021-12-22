Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.

5. dakikada sağ kanatta Morutan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top auta çıktı.



7. dakikada Yunus Akgün, sağ kanatta rakipten kazandığı topla ceza sahasına girdi. Akgün'ün kale sahası civarına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.



10. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına girdi. Kerem Aktürkoğlu rakibini çalımla geçtiği sırada topu önünde bulan Ömer Bayram'ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.



40. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanatta son çizgiye inerken kale önüne pasını çıkardı. O noktadaki Balotelli biraz önündeki topa dokunamadı.



41. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahası yakınlarında vuruşunda, top yandan auta gitti.



45. dakikada Cicaldau'nun, sol kanattan ceza sahası önünde kullandığı serbest vuruşta, top üstten dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarı

52. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan ceza sahasına ortasında Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

53. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın sol kanatta kendi yarı sahasından attığı topla buluşan Yunus Akgün ceza sahasına girdiğinde vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

58. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Vargas'ın ceza sahası önündeki çalımlarının ardından topu önünde bulan Yunus Akgün'un ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

61. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan pasında topla buluşan Vargas'ın vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

68. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda kaleci Muric'ten seken topa kale ağzında önce Mustafa Muhammed, ardından Nelsson vurdu. Savunma kale çizgisinin hemen önünden topu uzaklaştırdı.

78. dakikada Emre Kılınç ceza sahası çaprazında kaptığı topu diğer kanatta Babel'e aktardı. Babel'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Muric topu kornere çeldi.

79. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında Nelsson'un kale sahası önünde yerden sektirdiği kafa vuruşunda, kaleci Muric uzanarak topu kornere gönderdi.

83. dakikada sol çaprazda ceza sahası içinde Assombalonga'nın saha dışına pasında topla buluşan Gökhan İnler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

84. dakikada Mustafa Muhammed'in kale sahası önündeki pasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın sağ çaprazdan kaleye yakın mesafeden vuruşunda, top uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.

90+3. dakikada Assombalonga'nın sol kanatta ceza sahası içinde pasında topu önünde bulan Sinan Kurt'un vuruşunda, top kaleci İsmail Çipe ve direkten oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada Emre Kılınç'n ceza sahası dışından vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Muric kontrol etti.

Adana Demirspor, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

İnan: Gol beklentisi de en yüksek takımlardan biriyiz ama üçüncü bölgede bunu skora yansıtamıyoruz

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu mağlubiyeti almak istemediklerini, gerçekten çok üzgün olduklarını belirtti.

Uzun bir süredir galip gelemediklerini ifade eden İnan, şunları kaydetti:

"Birkaç maçtır kazanamıyoruz. 7 maç oldu sanırım. Belki de bu 7 maçın tamamında oyun üstünlüğü hep bizdeydi. Belki hep aynı şeyleri söylüyor gibi olacağız ama yine oyun üstünlüğü bizdeydi. Topa sahip olan taraf da bizdik. Oyunu istediğimiz hale getirdik. Gol beklentisi de baktığınız zaman en yüksek takımlardan biriyiz. Ama bir şekilde üçüncü bölgede bunu skora yansıtamıyoruz."

İyi oyunun karşılığını skora yansıtamadıklarını aktaran İnan, "Bununla ilgili çalışmalarımız hep oldu. Belki de antrenmanlarımızın yüzde 80'nine yakın bir bölümü üçüncü bölgedeki hücum varyasyonlarına yönelik oluyor. Bazen de şunu düşünüyoruz. Eğer çalışarak bir şeyleri geliştiremiyorsanız belki de değiştirerek geliştirmelisiniz. Bunu düşünüyoruz açıkçası. Ama oyuncularımıza çok güveniyoruz. Bu konuda da çok istekli olduklarını da biliyoruz. Ama en nihayetinde dediğim gibi bir şekilde skoru bulamıyoruz. Bu da mağlubiyetlere neden oluyor. Dolayısıyla da çok üzgünüz." diye konuştu.

Selçuk İnan, "Galatasaray'ın uzun süredir galip gelememesine karşılık bir öz eleştiri olacak mı?" sorusu üzerine, bu kadar uzun bir galip gelememe serisi yaşadığını hatırlamadığını belirtti.

"Burası Galatasaray, biz hep buradan kalkmasını bildik" diyen İnan, şöyle devam etti:

"Gerçekten çok genç bir takımız. Tecrübesiz bir takımız. Bunun da dezavantajını yaşıyoruz açıkçası. Öz eleştirinin bu 7 maçlık bir süreçle ilgisi yok. Her maçtan sonra bir öz eleştiri yapıyoruz. Kazandığınız maçlardan sonra bile oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. O yönde antrenmanlar geliştiriyoruz. Sürekli çalışıyoruz, araştırıyoruz. Bütün günümüzü Florya'da geçiriyoruz ama dediğim gibi bazen o topu atamadığınızda, skor üretemediğinizde maalesef ne deseniz haksız oluyorsunuz. Böyle bir süreç yaşıyoruz şu anda."

"(Yunus Akgün) Kendisini tebrik ediyorum. Gelecekteki planlarımız da tabii ki var"

Selçuk İnan, Yunus Akgün'ün performansına dair soru üzerine, Yunus'un zaten birkaç yıldır en çok beklentileri olan oyunculardan biri olduğunu belirtti.

Yunus'un altyapıdan çıkmış olduğunu anımsatan İnan, şöyle konuştu:

"Bu, onu biraz daha özel kılıyor. Kendi gelişimi için geçen sene de onu kiralık gönderdik. Bu sene de böyle bir karar aldık. Kendisi de çok gitmek istedi. Çünkü buna ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bugün performansı gerçekten önemliydi, çok iyi işler yaptı. Kendisini tebrik ediyorum. Gelecekteki planlarımız da tabii ki var. Zaten onu o yüzden gönderdik. Şu anda da başarılı bir grafik çiziyor."

İnan, transfer hakkında görüşleri sorulması üzerine sadece santrafor değil belki başka mevkilerde de transfer görebileceklerini belirterek, "Ama bu sorunun muhatabı benden çok biraz da yöneticilerimiz. Hocamızla istişare edeceklerdir. Gerekli görülen yerlere de muhakkak transfer olacaktır." ifadelerini kullandı.