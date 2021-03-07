Galatasaray'ın puan kaybı sürüyor

Galatasaray Türkiye Süper Lig'de 29. hafta maçında Türk Telekom Stadı'nda Sivasspor'u ağırladı. 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Ankaragücü karşısında sona eren Galatasaray, Sivasspor maçında 1 puana razı oldu. Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Fatih Terim yönetimindeki Aslan, şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı ve 1 maç fazlasıyla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde kaldı. Galatasaray'ın golleri Radamel Falcao'dan geldi. Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanından puanla ayrılan Yiğidolar'ın sayılarını ise Max Gradel ve Boyd kaydetti.