Galatasaray, istediğini alamadı

Galatasaray, istediğini alamadı
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Galatasaray ile İskoçya temsilcisi St. Johnstone arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması, 1-1 sona erdi.

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