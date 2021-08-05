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Galatasaray, istediğini alamadı
Spor
05 Ağustos 2021 Perşembe 22:59
Kıbrıs Genç Tv
Galatasaray ile İskoçya temsilcisi St. Johnstone arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması, 1-1 sona erdi.
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