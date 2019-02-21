Galatasaray istediğini alamadı

Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray ilk maçta İstanbul'da 2-1 kaybettiği Benfica ile Portekiz'de karşılaştı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak Avrupa Ligi'ne veda etti.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Benfica karşısında Muslera, Nagatomo, Marcao, Luyindama, Mariano, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Feghouli ve Diagne'ye ilk 11'de şans verdi.

Sarı kırmızılılar ilk yarıda Feghouli ve Belhanda ile rakip kalede etkili olmaya çalışsada aradıkları golü bulamadılar. Benfica da özellikle hızlı hücumlarla Galatasaray kalesinde etkili oldu ancak Muslera kalesini gole kapattı ve ilk 45 dakikalık bölüm 0-0'lık eşitlik ile sona erdi.

İkinci yarıda temsilcimiz 61. dakikada Belhanda ile rakip fileleri havalandırdı ancak maçın hakemi Ovidiu Hategan ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Galatasaray'da ikinci yarıda öne çıkan oyuncu ise Ndiaye olurken Senegalli oyuncu hücumlarda Benfica savunmasına zor anlar yaşattı.

Galatasaray 85. dakikada Emre Akbaba ile bir kez daha Benfica ağlarını sarstı ancak maçın hakemi bir kez daha ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmazken temsilcimiz Galatasaray son 32 turunda Avrupa'ya veda etmiş oldu.