Galatasaray mağlup

Türkiye Süper Lig'in 12. haftasının açılış karşılaşmasında Medipol Başakşehir deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir 22 puana yükselirken Galatasaray ise 19 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi. İkinci yarının 78. dakikasında Medipol Başakşehir oyuna sonrada dahil olan Fredrik Gulbrandsen'in attığı golle Galatasaray deplasmanından 3 puanla ayrılan taraf olurken sarı kırmızılıların da iç sahada 41 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.

Galatasaray'da Ryan Babel karşılaşmanın henüz 3. dakikasında rakibine yaptğı faul sonrası sarı kart gördü ve önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.